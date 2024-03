Un sannita rappresenta l'artigianato italiano in Cina Il maestro ceramista Sagnella da Cerreto terrà una masterclass per gli studenti cinesi

Sarà il maestro Elvio Sagnella a rappresentare l’artigianato italiano in Cina in occasione della missione internazionale che si terrà dal 15 al 22 marzo nella città di Jingdezhen. Il ceramista di Cerreto Sannita terrà una master class nella quale condividerà la sua arte con studenti cinesi. «E’ per me motivo di orgoglio partecipare a questo viaggio - ha sottolineato Sagnella - in quanto Jingdezhen si può considerare la capitale cinese della ceramica. C’è una tradizione importantissima con la quale sarà bello confrontarsi». Non è la prima volta che il maestro sannita partecipa a iniziative del genere in Cina e, più in generale, all’estero. Ha preso parte a mostre di Arte Nazionali ed Internazionali a Montecarlo, Montreal, San Francisco, Guangzhou (Cina), San Pietroburgo, Dubai, Valencia, Londra, Bruxelles, Roma, Milano, Palermo, Savona raccogliendo sempre un enorme successo. Artista versatile ed eclettico, Sagnella rappresenta uno dei massimi interpreti della lavorazione della ceramica sul piano nazionale ed internazionale riuscendo a coniugare tradizione ed innovazione nelle sue opere. Il suo lavoro varia dal tornio alla progettazione, dalla decorazione alla rivisitazione di opere del passato. Il maestro porta avanti la tradizione antica di Nicola Giustiniani, nonostante la sua nascita due secoli dopo. I suoi pannelli maiolicati sono collocati nelle chiese più belle della campania, nella Piazza di Pietrelcina un grande pannello maiolicato rappresenta i luoghi della fede di Padre Pio.Tra le sue opere più importanti i due pannelli collocati nel porticato della Chiesa dell’Annunciazione a Nazareth, con la sacra immagine della Madonna delle Grazie. «E’ questo l’artigianato di qualità che come CNA sosteniamo e del quale siamo orgogliosi. Elvio rappresenta un punto di riferimento per la nostra organizzazione oltre che per tutto il comparto. Siamo certi che saprà farsi ancora una volta valere portando ulteriore lustro alla Confederazione, all’Italia e al nostro territorio». A fare l’in bocca al lupo al maestro Sagnella alla vigilia del suo viaggio in Cina è il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo. «Come CNA saremo sempre al fianco di chi come Elvio è custode dei segreti di un’arte artica come la lavorazione della ceramica - ha chiosato Santo - e che ha l’intelligenza e la maturità di portarla avanti, trasmetterla alle nuove generazioni, dandole una dimensione internazionale. Valorizzando le nostre radici si costruisce un presente e un futuro solido».