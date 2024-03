Inaugurato il pattinodromo intitolato a Miriam Castelluzzo Il presidente Coni: "E' una bella giornata"

-E' stato inaugurato stamane il pattinodromo 'Miriam Castelluzzo' alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò. Il tradizionale taglio del nastro e l'Inno di Mameli hanno aperto la cerimonia prima dell'intervento del sindaco Mastella:

"I cittadini di Benevento si riappropriano di questo bene. Restituiamo a Benevento questa struttura completamente riqualificata e recuperata con i fondi del programma Pics: sono particolarmente orgoglioso, perché quando lo riacquisimmo al patrimonio trovammo una struttura fatiscente, dove c'era stato un tempo un dato sociale, allora trovammo solo degrado e inciviltà. Ora il pattinodromo acquista vita, quella che gli daranno i giovani che verranno qui a fare pattinaggio a rotelle: uno sport che non ho mai praticato, confesso, ma molto affascinante. E' un patrimonio di sport che tramsettiamo ai nostri nipoti, intitolandolo ad una giovane e sfortunata campionessa di pattinaggio a rotelle di Benevento, Miriam Castelluzzo. Al presidente Malagò ho strappato una promessa: ospiteremo qui gare di rilievo nazionale", ha spiegato Mastella.

Il presidente del Coni ha visitato la struttura e si è complimentato con l'amministrazione comunale: "Bellissimo impianto, complimenti a Clemente e alla sua squadra. Hanno recuperato uno spazio abbandonato facendone un bellissimo impianto per gli sport rotellistici: queste giornate, soprattutto quando questo accade nel Mezzogiorno, mi danno energia positiva".

In mattinata il sindaco Mastella e il presidente del Coni Malagò hanno visitato il campo rugby di via Compagna, gestito dal IV Circolo: l'impianto fu devastato dall'alluvione 2015 e completamente riqualificato con i fondi del Coni: "Chiesi un impegno concreto a Malagò: arrivò subito". Il presidente Malagò si è emozionato nell'osservare i risultati raggiunti con le risorse Coni: "Benevento ha una straordinaria tradizione rugbystica: spero di vedere - l'augurio finale - tra qualche anno al Sei Nazioni, qualche atleta che oggi è qui tra noi".

E nel merito il vicesindaco De Pierro ha commentato: "Un'altra bellissima giornata. Il programma Pics sta regalando alla città emozioni e bellezze pregevoli. Il pattinodromo è un'altra sfida vinta: è in via d'acquisizione l'omologa federale, potremo ospitare eventi di rilievo nazionale, come il presidente Malagò ha promesso al sindaco Mastella. Intanto qui tante ragazze e ragazzi potranno svolgere un'affascinante disciplina sportiva. La città eredita dal programma Pics un patrimonio multiforme: cultura, promozione dell'arte, valorizzazione turistica, ma anche recupero intelligente di beni patrimoniali e impianti per lo sport e il tempo libero. Risultati oggettivamente di primissimo piano".