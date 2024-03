Benevento comune plastic free per il terzo anno consecutivo L'assessore Rosa: orgoglioso perché abbiamo puntato su politiche green e sostenibili

Benevento è plastic free per il terzo anno consecutivo. "Oggi ho ricevuto il premio a Milano - ha reso noto l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa - per le buone pratiche messe in campo dal Comune nel contrasto alla diffusione delle plastiche. Un riconoscimento che ovviamente mi rende orgoglioso perché abbiamo puntato su politiche green e sostenibili, cogliendo le occasioni che ci permettevano di incidere in tal senso come installare macchine mangiaplastica o limitare l'utilizzo di materiali plastici. Un risultato - ha aggiunto Rosa - che si raggiunge grazie a un Sindaco attento come Clemente Mastella, una squadra amministrativa lungimirante a partire dall' amica Luisa Petrone a capo della commissione Ambiente e un settore efficiente rappresentato in primis dal dirigente Maurizio Perlingieri: a loro va il mio ringraziamento. Così come ringrazio Donato Madaro, Fernando Capone e la struttura dell' Asia per la collaborazione proficua e virtuosa e il referente plastic free per Benevento, Mauro Cespa. È una goccia nel mare, vero, ma il mare è fatto di gocce...e non di plastica".