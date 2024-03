Progetto Piazza Risorgimento Benevento: i dubbi del Pd "Ennesimo intervento frettoloso per spendere i finanziamenti velocemente"

"Continua a non convincerci, anche oggi a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del bando per la gara d'appalto da 5 milioni e mezzo di euro, il progetto dell'amministrazione per Piazza Risorgimento e l'area di Piazzale Venanzio Vari, ex terminal bus".

Così il Gruppo Consiliare del partito democratico di Benevento che prosegue "Non ci convince perché al netto di ogni doveroso apprezzamento per uno dei più grandi architetti italiani come Piccinato è passato molto tempo dagli anni '30 del Novecento: le esigenze delle città si evolvono, si evolvono quelle dei cittadini. Ben venga la pedonalizzazione ma adeguandola al momento: aree verdi, spazi fruibili e sostenibili e non una mera pavimentazione.

Ma ciò che trova la nostra netta contrarietà è la realizzazione di un parcheggio multipiano in luogo del terminal bus: in prossimità del centro ci sono già due strutture di questo tipo, che negli anni si sono dimostrate poco funzionali e completamente decontestualizzate rispetto alla vita cittadina, in alcuni casi anche abbandonati e teatro di atti vandalici.

Sono molte le perplessità rispetto alla scelta di delocalizzare quello che invece è sì a tutti gli effetti un servizio strategico per la città come il terminal bus, da sempre riferimento per studenti e lavoratori pendolari e realizzare una struttura che rischia di essere avulsa rispetto alle dinamiche cittadine.

Al momento l'idea che traspare è quella di un ennesimo intervento frettoloso, come tanti già messi in campo da questa amministrazione, fatto con l'unico metro di spendere i finanziamenti velocemente e non di creare qualcosa di utile per la città".