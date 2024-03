Giovani torturati, Iacchetta: immagine che non appartiene al Sannio Il commento della Consigliere provinciale Anna Iachetta

"Uno scenario che incute terrore e genera sicuro sdegno in tutti i lettori. Sequestri di persone, violenze gratuite, umiliazioni varie proiettate in ambito nazionale danno un'immagine che non appartiene a Benevento e al Sannio".

Così la Consigliere provinciale Anna Iachetta sulla vicenda dei giovani sottoposti a tortura, per la quale ieri sono state arrestate quattro persone.

"Provo un profondo senso di dolore misto a disgusto per l’operato di questi soggetti e spero che la giustizia faccia il suo corso senza sconti. E’ doveroso ringraziare le forze dell’ordine che hanno celermente indagato sui fatti così gravi, così come la magistratura che ha agito senza alcun indugio per assicurare nomi e volti alla giustizia”".