Crescita imprese nel Sannio, Mastella e Lombardi: dati confortanti Benevento nella top 20 per incremento crescita

"Registriamo favorevolmente che - secondo la statistica pubblicata oggi sulle pagine de Il Sole 24 Ore - la provincia di Benevento è nella top 20 per incremento dello stock di imprese nel decennio 2013-2023", lo scrivono in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

"La variazione percentuale nel Sannio vede il segno positivo (+1,6%) nonostante siano stati anni difficili, segnati anche dall'emergenza pandemica e dalla progressiva complicazione dello scenario geopolitico. L'economia della provincia di Benevento cresce ed è un dato statistico fortemente positivo, se si considera che sono in forte sofferenza, invece, province con tessuti imprenditoriali storicamente ben più solidi, come Biella, Ancona, Fermo o Mantova, per citare le quattro che hanno subito le contrazioni dello stock d'impresa più pesanti", proseguono Lombardi e Mastella.

"L'enogastronomia e l'edilizia si confermano settori-traino e strategici nel Mezzogiorno e ne abbiamo sempre avuto piena consapevolezza. Non c'è dubbio tuttavia che lo stato di salute complessivo del mosaico imprenditoriale e produttivo sannita, benché esistano molte difficoltà, è ottimo e permanga una vivacità che smentisce anche le troppe cassandre che enfatizzano, in maniera interessata, le difficoltà fisiologiche e figlie dei tempi. Noi lavoriamo perché il balzo in avanti dell'ultimo decennio si consolidi, attraverso la creazione di condizioni sempre migliori per attrarre investimenti produttivi che generino lavoro e benessere", concludono il sindaco Mastella e il presidente Lombardi.