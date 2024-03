Durigon (Lega): Diamo il benvenuto al sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso "Al lavoro per dare corpo ad un progetto politico capace di imprimere la svolta in questa regione"

"La Lega in Campania cresce e si rafforza grazie a nuove e continue adesioni. In provincia di Benevento diamo il benvenuto a Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano. La settimana prossima annunceremo il passaggio di ulteriori Sindaci nelle altre province. La Lega è sempre più un partito di territorio, impegnato a dare voce e sostenere le rivendicazioni dei nostri amministratori". Così in una nota il coordinatore regionale della Lega in Campania, Claudio Durigon.

"Siamo al lavoro per dare corpo ad un progetto politico sano, forte e credibile, capace di imprimere la svolta in questa regione, assopita dalle bugie di De Luca. - prosegue Durigon - Il governatore è sempre di più un disco rotto, pronto a puntare il dito contro tutto e tutti per nascondere i suoi fallimentari anni di gestione sui trasporti, la sanità, i servizi e il lavoro", conclude il commissario regionale della Lega.