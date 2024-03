Dieci milioni al ‘Patto Territoriale’ Benevento: Rubano: grazie a Confindustria "Oggi tutto il Sannio raccoglie i frutti di un lavoro sinergico"

"Nei giorni scorsi il Ministero dell’Industria e del Made in Italy ha assegnato dieci milioni di euro al ‘Patto Territoriale’ della provincia di Benevento, a valere sul bando per i ‘Progetti Pilota’. Nel mese di settembre, a seguito di un incontro istituzionale avuto con le gli uffici di Confindustria - Benevento, mi sono attivato interessando il Ministero competente per evidenziare, nel rispetto delle norme e delle rispettive funzioni, che tale iniziativa avrebbe determinato positive ricadute per il tessuto imprenditoriale sannita e l’intera economia del nostro territorio".

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Rubano che prosegue "Oggi tutto il Sannio produttivo raccoglie i frutti di un lavoro sinergico portato avanti da Confindustria, sapientemente guidata dal presidente Oreste Vigorito. Ringrazio sentitamente il ministro del MIMIT Adolfo Urso e il nostro viceministro Valentino Valentini per l’attenzione mostrata nei confronti della nostra terra e dei nostri imprenditori".