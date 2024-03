Russo (Gesesa): "Stop lavori: in futuro più attenzione per i cittadini" "Ok rinvio, ma si tenga in considerazione che si creano importanti disagi"

Domenico Russo, presidente Gesesa, è intervenuto sul rinvio ai lavori alta velocità che avrebbero interessato anche la condotta del Biferno: “Nel pomeriggio di ieri la Regione Campania, come è stato ampiamente divulgato, ha comunicato il rinvio a data da destinarsi dei lavori sulla tratta ferroviaria dell’alta velocità, allegando anche fotografie per documentare lo stato in cui versano le diverse aree di cantiere dopo le ultime piogge. Gesesa da giorni, come noto, aveva avviato l’organizzazione per cercare di gestire al meglio l’importante interruzione idrica del prossimo fine settimana. Gli imprevisti sono fisiologici, pertanto comprendo la necessità di rinviare ed apprezzo anche la celerità della decisione da parte dei dirigenti responsabili della Regione Campania, improntata alla massima prudenza. Tuttavia, mi sento in dovere di formulare un invito per i futuri interventi ai tecnici che lavorano alla linea dell’alta velocità nella nostra Provincia, ovvero quello di tenere ben presente che quando si eliminano le interferenze con la condotta idrica del Biferno non si affrontano soltanto complessi temi tecnici ma si creano importanti disagi a diverse decine di migliaia di cittadini sanniti. Quindi va bene invitare i cittadini alla comprensione per tali importanti lavori in nome del progresso del nostro territorio, aspetto al quale collaboriamo con convinzione, ma ritengo che sia ancora più importante invitare chi si occupa di tali lavori ad avere la massima considerazione per i cittadini. Sono certo che questa considerazione non mancherà e che i tempi per la esecuzione dei lavori sulla condotta idrica del Biferno saranno ridotti al minimo indispensabile, grazie all’impegno di un numero elevato di personale, ad una pianificazione capillare, nonché all’utilizzo di un elevato standard qualitativo in fase di esecuzione. Sono altrettanto sicuro che in tal senso ci sarà anche la massima attenzione da parte della Regione Campania tesa a tutelare i cittadini sanniti che dovranno affrontare notevoli sacrifici a causa delle future interruzioni idriche.”