Tesseramento Forza Italia: "Raccogliamo tantissimo entusiasmo" Cappelletti: "Grazie a impegno di Rubano e sinergia con Martusciello partito cresce"

Riparte la campagna di adesioni a Forza Italia. La dirigenza provinciale del partito azzurro è al lavoro per la nuova campagna di tesseramento che scadrà il 31 marzo. “Stiamo raccogliendo tantissime adesioni a dimostrazione del rinnovato e crescente appeal del partito anche grazie all’instancabile impegno dell’onorevole Francesco Maria Rubano e alla proficua sinergia attivata dal leader campano onorevole Fulvio Martusciello. Garantiamo un partito che nasce dalla base nel quale sono gli iscritti a guidare i processi. Un partito che sulla impostazione della Democrazia Cristiana crea prospettive vere a chi determina idee e risultati. Un partito quotidianamente presente in tutto il territorio, capace di ripotare la politica tra la gente, senza curare interessi personali. L’elezione plebiscitaria alla segreteria nazionale vicepremier Antonio Tajani ha conferito ulteriore spinta ai tesseramenti che sono possibili anche in modalità online. I sanniti desiderano partecipare al rilancio del Sannio grazie alla nostra proposta che riposta la politica tra la gente. Forza Italia è già il partito che nella Provincia di Benevento annovera il più alto numero di iscritti e questa nuova campagna di adesioni non potrà che confermare, anzi migliorare, l’ultimo dato raccolto lo scorso autunno” così in una nota a sua firma Mino Cappelletti, responsabile provinciale per le adesioni.