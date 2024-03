Furti nel Sannio, Barone e Zinzi: confronto con il prefetto Il responsabile coesione territoriale Lega si è confrontato anche con il sottosegretario Molteni

"Mi sono confrontato nelle ultime ore, assieme all'amico deputato Gianpiero Zinzi, vicecoordinatore regionale della Lega, con il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, sulla sicurezza nella nostra provincia".

Così Luigi Barone Responsabile Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier che prosegue: "Abbiamo fatto il punto sul tema dei furti: fenomeno che purtroppo riguarda non solo il Sannio ma l'intero territorio nazionale.

In tal proposito abbiamo ringraziato il Prefetto Torlontano e tutte le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio per la sicurezza dei cittadini.

In queste ore, inoltre, ho anche avuto un colloquio con il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che ha la delega alla Pubblica Sicurezza, sugli stessi temi: ho ricevuto rassicurazioni circa l'impiego sul territorio di ulteriori componenti delle forze dell'ordine qualora fosse necessario. In tal senso, infatti, nel mese di marzo sarà impegnata nel Sannio un'aliquota delle Squadre di Intervento Operativo dei Carabinieri.

Molto importante, inoltre, come emerso dal dialogo col sottosegretario Molteni, il raddoppio delle somme a disposizione dei comuni per l'installazione di videocamere di sorveglianza: sono convinto, infatti, che l'ausilio della tecnologia di ultima generazione possa essere un alleato straordinario per le forze dell'ordine per garantire sicurezza sul territorio e contrastare gli episodi criminosi attraverso la prevenzione.

In ogni caso non bisogna creare inutili allarmismi, i cittadini sanniti debbono sapere che abbiamo straordinarie donne e uomini in divisa che, con il coordinamento del Prefetto di Benevento, garantiscono con impegno, dedizione e abnegazione la sicurezza del territorio".