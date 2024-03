"Ennesima aggressione ad un autista: è il momento di fare qualcosa" Civico 22 interviene dopo gli episodi registrati a Benevento

Civico22 si unisce alla comunità di Benevento nel condannare fermamente l'ennesima aggressione subita da un autista di bus nella nostra città.

"L'incidente avvenuto lo scorso giovedì 7 marzo, intorno alle 15, alla fermata di via del Pomerio - Arco di Traiano, rappresenta un atto di violenza inaccettabile che ha scosso e deve scuotere tutti noi. Secondo le informazioni riportate dai principali quotidiani locali, il conducente della linea 12 è stato brutalmente colpito da un giovane, il quale è poi fuggito dalla scena, lasciando il conducente ferito e spaventato.

Non possiamo tollerare che gli operatori del trasporto pubblico, impegnati quotidianamente a garantire un servizio essenziale per la nostra comunità, siano soggetti a simili atti di violenza e aggressione. Questi episodi non solo minano la sicurezza dei lavoratori, ma mettono anche a rischio la sicurezza di tutti i cittadini che

usufruiscono del trasporto pubblico locale. Inoltre, Civico22 desidera sottolineare che l'aggressione contro l'autista di bus non è un evento isolato. Negli ultimi giorni, si sono verificati numerosi casi di violenza anche contro operatori sanitari, segnalando un allarmante aumento degli atti di aggressione nella nostra comunità. Questo trend è estremamente preoccupante e richiede una risposta immediata e decisa da parte di tutti noi. Condanniamo fermamente ogni forma di violenza, sia essa fisica o verbale, e ci appelliamo alla responsabilità di ogni cittadino nel rispettare e proteggere coloro che lavorano per il bene della comunità. È ora di alzare la voce contro la violenza in tutte le sue forme e di promuovere un clima di rispetto, tolleranza e solidarietà nella nostra città. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per costruire una società più sicura e pacifica per

tutti. Civico22 invita tutte le parti interessate, comprese le autorità locali, a lavorare insieme per sviluppare soluzioni efficaci e a lungo termine per prevenire e contrastare la violenza in tutte le sue forme. Solo attraverso una collaborazione stretta e coordinata possiamo assicurare un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini di Benevento.

Desideriamo terminare il comunicato esprimendo solidarietà e sostegno al conducente coinvolto in questo spiacevole incidente. Parallelamente, ci appelliamo alla solidarietà e al sostegno della comunità di Benevento, affinché si possa lavorare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i lavoratori e i cittadini della

nostra città".