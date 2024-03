Forza Italia: aderisce Lombardi, consigliere di Pannarano Rubano: "Vicini al territorio: costruiremo proposta per il rilancio di questa comunità"

Forza Italia dà il benvenuto a Sergio Lombardi, consigliere comunale a Pannarano, impegnato in politica nella maggioranza amministrativa che già vanta un riferimento azzurro nell’assessore ai lavori pubblici Annibale Genovese.

“Sono felice di poter proseguire il mio percorso politico in Forza Italia ed al fianco dell’onorevole Francesco Maria Rubano - ha dichiarato Lombardi - proseguirò con ancora maggior impegno sulle tematiche che sento più vicine al mio territorio ed utili alla cittadinanza" ha con concluso Lombardi.

“Questa nuova adesione ribadisce la vicinanza di Forza Italia al territorio. Sono certo che insieme agli amici di Pannarano costituiremo una proposta seria e costruttiva per il rilancio della comunità” ha sottolineato l’onorevole Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia.