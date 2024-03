Giunta, ok al progetto definitivo per i lavori su Torre e Sala Cantiere dal 31 marzo ma senza interruzioni didattiche

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'abbattimento degli edifici scolastici Federico Torre e Nicola Sala e ricostruzione in un unico complesso scolastico, con annesso intervento di riqualificazione energetica.

Interamente finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'importo complessivo dell'intervento è pari a 16 milioni 690mila euro.

"E' un passaggio fondamentale - spiegano il sindaco Mastella, l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino- poiché certifichiamo il pieno rispetto del cronoprogramma indicato dalle normative comunitarie che sottendono l'esecuzione di Next Generation Eu. Il cantiere aprirà entro il 31 marzo, senza provocare nessuna interruzione alla stagione didattica, visto che gli alunni potranno frequentare normalmente le aule scolastiche. Nella delibera si specifica che l'intervento è perfettamente compatibile con il Piano urbanistico comunale e pertanto non si rendono necessarie varianti. E' l'incipit di un percorso che darà alla città un polo scolastico moderno e adeguato ai massimi standard di sicurezza contemporanei".