"Nessun teatro beneventano monumento nazionale, e Rubano che fa?" Lepore e Mignone di Ndc: "Benevento evidentemente priva di rappresentanza a Montecitorio"

"Nonostante il Teatro Comunale abbia i titoli storici e artistici per rientrarvi a pieno titolo, nonostante sia un autentico gioiellino che impreziosisce la zona Unesco della città e abbia un valore indubitabile per pregio estetico, per il suo significato storico e per il prestigio degli artisti che ne hanno calcato e ne calcano le scene, nessun teatro di Benevento figura tra i 46 per cui il testo di legge all'esame della Camera propone l'attribuzione di monumento nazionale.

Il deputato sannita di Forza Italia è stato anche in quest'occasione totalmente evanescente", lo scrivono in una nota il segretario cittadino NdC Cosimo Lepore e la presidente cittadina NdC Maria Carmela Mignone.

"Appare evidente che a Montecitorio la città di Benevento è di fatto priva di rappresentanza e che chi dovrebbe rappresentarne le ragioni continua a mostrare inconsistenza politica. Il deputato sannita di FI Rubano continua a recitare, visto che si parla di teatri, la parte del comprimario", concludono Lepore e Mignone.