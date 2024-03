Rubano: "Decaro ha superato il limite: noi vogliamo chiarezza" Il parlamentare: "Da Sindaco e componente Anci capisco il nervosismo, non la mancanza di rispetto"

“Sulla vicenda di Bari credo che il sindaco, Antonio Decaro, abbia superato i limiti attaccando il nostro vicepresidente della commissione antimafia Mauro D’Attis e il nostro viceministro Francesco Paolo Sisto che stanno semplicemente operando per fare chiarezza sulla vicenda e per il rispetto della trasparenza sul territorio, aspetti sui quali si esprimerà la magistratura. Lo dico da Sindaco e da componente dell’ANCI. Capiamo il nervosismo, comprendiamo il dispiacere, ma non la mancanza di rispetto”. Così in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, capogruppo FI in Commissione Bicamerale Ecomafie.