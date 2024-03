Coltivazione Cannabis, raccolta firme a Benevento Per sostenere la proposta di legge d'iniziativa popolare "Io Coltivo!"

Si terrà il 30 marzo, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, nei pressi del Museo Arcos, in Corso Garibaldi a Benevento, si terrà una significativa raccolta firme per sostenere la proposta di legge d'iniziativa popolare "Io Coltivo!".

Questa iniziativa fa parte di un movimento più ampio che coinvolge "cento piazze in tutta Italia", promosso dall'associazione Meglio Legale, guidata da Antonella Soldo, dal 15 al 30 Marzo.

La proposta di legge "Io Coltivo!" rappresenta un passo avanti verso la depenalizzazione della coltivazione di cannabis per uso personale e in forma associata.

Con l'obiettivo di introdurre modifiche significative alla legislazione italiana sugli stupefacenti, la proposta prevede:

Coltivazione Personale: la possibilità per le persone maggiorenni di coltivare e detenere, esclusivamente per uso personale, fino a quattro piante femmine di cannabis nel proprio luogo di residenza o dimora abituale.

Coltivazione Associata: la facoltà di coltivare cannabis in forma associata, con la cessione e il trasferimento del prodotto ottenuto, seguendo regolamentazioni specifiche.

Principi di Coltivazione: per la coltivazione associata all'aperto, l'obbligo di seguire i principi dell'agricoltura biologica, non richiesto per la coltivazione al chiuso o per uso personale.

Autorizzazione e Controllo: la necessità di una specifica autorizzazione per la coltivazione collettiva, con criteri ben definiti per il rilascio e la possibilità di rifiuto o revoca in caso di non conformità.

A Benevento, hanno risposto all'appello di Meglio Legale diverse organizzazioni territoriali, tra cui il Gruppo Più Europa con Emma Bonino di Benevento, il Partito Democratico Sannio, i Giovani Democratici di Benevento, Canapò Grow Shop, i Radicali Italiani, l’ Associazione Luca Coscioni Cellula di Benevento e Clorofilla Shop.

Paolo Maria Cavallo, coordinatore del gruppo di Più Europa, ha sottolineato: "Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per i cittadini di contribuire a una legislazione più equa e progressista, che rifletta le esigenze della società moderna e le tendenze internazionali verso una regolamentazione responsabile della cannabis.

Pone il tema anche sull’emergenza carceri e le migliaia di individui che per qualche spinello sono costretti a subire un iter legislativo di matrice proibizionista e cieco di fronte ad un fenomeno che coinvolge oltre sei milioni di consumatori in Italia”.

Stefano Orlacchio, Segretario dei Giovani Democratici di Benevento e membro di Radicali Italiani, ha aggiunto: "La proposta di legge 'Io Coltivo!' è un passo fondamentale verso la depenalizzazione della coltivazione di cannabis, in quanto offre una soluzione pragmatica e sicura che contrasta il mercato nero e promuove la salute pubblica."

L'evento di raccolta firme a Benevento è l’opportunità per i cittadini di partecipare attivamente al processo legislativo, sostenendo una proposta che mira a modernizzare l'approccio italiano verso la cannabis, in linea con le recenti legalizzazioni come in paesi come la Germania.

Firmano l'invito:

Paolo Maria Cavallo (Portavoce Gruppo Più Europa Benevento);

Stefano Orlacchio (Segreteria Cittadina Giovani Democratici Benevento e membro Radicali Italiani);

Laura Russo (Canapò Grow Shop);

Pierangelo Polcino (Clorofilla Shop);

Antonella Calandrini (Associazione Luca Coscioni Cellula Benevento).