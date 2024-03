Sanità, Ferrara (FdI): "Nessun taglio, Pd continua a mistificare" FdI Sannio accusa: il partito democratico non ammette le proprie responsabilità

Sul tema della sanità Sergio Ferrara, responsabile provinciale sanità di FdI Sannio, interviene e risponde direttamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal capogruppo del PD a Palazzo Mosti, Fioretti.

“Probabilmente i manifesti affissi in regione Campania dal presidente De Luca con il logo della Regione Campania e pagati dai contribuenti stimolano alcuni soggetti politici nel tentare di addossare al governo Meloni le colpe dello sfascio della sanità pubblica in Campania. Evidentemente – continua Ferrara - è il caso del capogruppo del PD al comune di Benevento, che dimostra di essere poco edotta sui provvedimenti assunti nell’ultima “finanziaria “dal governo e suffraga la sua tesi colpevolista con le illuminate riflessione del governatore Bonaccini che fruisce da diversi anni di destinazione di fondi per la sanità quasi doppi rispetto ad altre regioni, come la Campania, Grazie a una spesa storica penalizzante e profondamente ingiusta.

Nelle riflessioni della consigliera Fioretti si parla di un taglio di 1,2 miliardi per l’ammodernamento degli ospedali ad opera del governo, che invece è solo una sterile e falsa accusa visto che i problemi principali derivano da gravi criticità quali carenze organiche, liste d’attesa chilometriche, tetti di spesa fermi al 2010, assenza di razionalizzazione delle risorse e tanto altro.

Il ministro Fitto ha fatto sapere, infatti, che il Consiglio dei ministri si prepara a discutere un nuovo decreto-legge sulle politiche di coesione entro fine marzo, con l'obiettivo di riorganizzare le risorse dei fondi europei. Non solo – precisa il dirigente FdI - Fitto ha smentito le accuse di tagli, evidenziando come la revisione del PNRR non comporti tagli bensì uno spostamento dei progetti verso altre fonti di finanziamento, visto che molti progetti sanitari erano precedenti al PNRR e non compatibili con i tempi previsti. Il confronto con le Regioni riguarda soprattutto il fondo per l'edilizia ospedaliera, ma il principio dell'esecutivo è premiare le Regioni che hanno speso i fondi, garantendo comunque i finanziamenti.

Invito, quindi, la consigliera Fioretti ad evitare sproloqui offensivi nei confronti del centrodestra sannita, perché non esistono “gli ossequiosi gregari degli ordini di scuderia di partito” bensì dei dirigenti di partito che da molti anni parlano della vergognosa sanità campana governata, non a caso, da nove anni dal presidente De Luca esponente proprio del suo partito democratico, promuovendo iniziative e proposte; io stesso – chiosa Ferrara - quale responsabile provinciale del dipartimento di Fratelli d’Italia ho più volte evidenziato sui media locali le criticità che affliggono il nostro sistema sanitario denunciando tra l’altro la chiara sperequazione nei riguardi del Sannio rispetto alle altre province campane in materia sanitaria”.