Parco De Mita: domani piantumazione di mille alberi e arbusti Rosa: "Benevento deve diventare un modello per le politiche urban green"

Si svolgerà, domani dalle ore 10,30 presso il Parco De Mita a Benevento, la manifestazione per la piantumazione di mille piante, tra alberi e arbusti.

Il Comune di Benevento ha aderito alla campagna promossa da una partnership tra Rete Clima e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Think Forestry, parte della più grande Campagna nazionale Foresta Italia, promossa insieme a Coldiretti nazionale e PEFC Italia.

All'evento di domattina sarà presente il sindaco di Benevento Clemente Mastella che afferma: "Il Parco De Mita, che era un'area ereditata dalle mie amministrazioni in condizioni di sconfortante degrado, diventa polmone verde della citta: con altri mille alberi, grazie all'accordo con Rete Clima e Intesa San Paolo, quest'ampio spazio diventerà piacevolmente fruibile per il tempo libero, un'oasi per famiglie, giovani e per tutti quelli che amano l'attività all'aria aperta. Le politiche green si realizzano davvero con iniziative concrete e tangibili come questa che presenteremo domani e che promuovono la formazione di una consapevole sensibilità ecologica soprattutto nelle giovani generazioni".

Per l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa "una delle mission dell'amministrazione Mastella è quella di generare le condizioni perché Benevento diventi un modello nel Mezzogiorno per le politiche urban-green. Io amo dire una città a misura di bambino, dove gli alberi e il verde siano una caratteristica strutturale del contesto urbano. Il Parco De Mita ne è uno splendido esempio. Grazie a Rete Clima e Intesa San Paolo per questa efficiente forma di collaborazione concretizzata con il Comune di Benevento".