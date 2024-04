Pd: "Piazza Pacca: sognavamo cambio di rotta, De Pierro ci ha svegliato" "Il Senatore Verducci ha compreso potenziale di un parco archeologico, l'amministrazione no"

Il Pd torna sulla visita del senatore Verducci in città: " Il Partito Democratico del Sannio e della Città di Benevento intendono ringraziare il Senatore Francesco Verducci per la bella mattinata trascorsa nella giornata di ieri, 13 aprile, nella nostra città.

È noto il profilo e lo spessore culturale del senatore democratico recentemente insignito del premio ‘Italiano Political Awards’ per la Cultura e la Ricerca Scientifica.

Giudicare, come ha dichiarato il vicesindaco di Benevento, che una personalità del calibro di Verducci abbia ‘tempo da perdere’, testimonia la superficialità e l’approssimazione con cui egli è solito cimentarsi nel governo della città. D’altro canto, lo ‘sprezzo del ridicolo’ sembra esser sempre di più la sfida politica - ormai vinta - del vice sindaco. Una triste verità, ma adatta a sottolineare alcune sue decisioni e (non rare) esternazioni che, davvero, lasciano ben intendere come l’obiettivo di risultare risibile, se non grottesco, sia oggi più che mai a portata di mano.

Faticoso trovare un punto d’inizio di questa rincorsa verso l’involontariamente comico, anche se ci pare memorabile ed insuperabile la sua determinata e verbosa ostinazione di destinare il sito archeologico di Piazza Cardinal Pacca ai BUS turistici! Inutile sottolineargli che il senatore Verducci - membro della Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica e ricerca scientifica - ha da subito ben compreso e soprattutto studiato (!) la rilevanza storica del sito di piazza Pacca e lo sviluppo che può ingenerarsi con la creazione di un parco archeologico integrato nel contesto urbano, vivibile e fruibile culturalmente e socialmente. Avevamo sognato un cambio di rotta da parte dell'amministrazione nel riconoscere il macroscopico errore commesso e attivarsi per il bene della città, poi De Pierro ci ha svegliati! Ciò nonostante, continueremo la nostra battaglia, consapevoli dell’enorme potenziale del sito di Piazza Cardinal Pacca e forti del sostegno di tutta la Città perché ne va del suo e del nostro futuro. La Storia è volano di sviluppo sociale, culturale ed economico. Gli stolti la asfaltano, i saggi la valorizzano".