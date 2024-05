Appalto lavori Malies, Miceli e Megna chiedono i documenti Protocollata una richiesta di accesso agli atti per i lavori

I consiglieri comunali di Civico 22 e Città Aperta, Giovanna Megna e Angelo Miceli, hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti, indirizzata al segretario generale Feola e al dirigente del settore Lavori Pubblici Iadicicco in merito alla gestione della gara d'appalto per i lavori di riqualificazione dell'area ex Mercato Commestibili. Si chiede in particolare la documentazione in possesso dell'Ufficio riferibile alle minute di lavoro interno alla Commissione quale elaborazione di diverse e temporanee valutazioni tutte relative alla fase di gara offerta tecnica dell'appalto.

Ecco il testo della richiesta di accesso agli atti

PREMESSO CHEi

ntervenendo sulla questione relativa alla gestione della gara d’appalto dei lavori di riqualificazione dell’ex Mercato Commestibili, il dirigente del Comune arch. Iadicicco, con nota stampa del 2/05/2024, con lunga e articolatar icostruzione, così affermava:

“i valori apparsi sulla stampa sono parte di più ampie qvalutazioni ed approfondimenti che la stessa Commissione ha eseguito in più sedute di lavoro... dette valutazioni, in quanto minute di lavoro interno alla Commissione, non sono oggetto di pubblicazione – poiché “internac orporis”...essendo destinate a restare nella sfera interna dei soggetti che le elaborano...stante le operazioni della Commissione improntate alla massima trasparenza, si specifica che nelle sedute di lavoro la stessa Commissione ha proceduto alla elaborazione di diverse e temporanee valutazioni e, come ben specificato nel verbale di seduta n. 7 del 29.03.2024 pubblicato secondo norma, si è ratificata la sola ed unica – ufficiale – tabella valutativa delle offerte tecniche elaborate dagli operatori economici concorrenti ”;

all'esito dei lavori della Commissione Consiliari LL.PP. svoltasi il giorno 03/05/2024, con odg “audizione del dirgente Iadicicco” in merito ai fatti di cui in premessa, questi rappresentava alla Commissione l'iter delle singole fasi del procedimento di valutazione e dell'aggiudicazione,

sostanzialmente confermando quanto già riportato agli organi di informazione con la nota suesposta; che dalla lettura dei verbali di gara, pubblicati come per legge sul sito del Comune di Benevento, e nella specie dei verbali nn. 5, 6 e 7 relativi alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche formulate dai concorrenti, non si evincono le circostanze di tempo e di luogo in cui la Commissione ha effettivamente proceduto all'esame nel merito tecnico delle n.9 complesse e ponderose proposte progettuali pervenute; tutto ciò premesso e considerato,

RICHIEDONO

ai sensi dell’art.43, comma 2, D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.15, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale di Benevento, e per usi esclusivamente inerenti l'espletamento del mandato elettivo, a mezzo pec ed in copia, i seguenti atti/documenti riferiti al progetto “Lavori di riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili – Galleria Malies” progetto BENLLAB Benevento Living Lab – P.N.R.R. M5C2I2.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) per l’importo complessivo di € 14.407.686,9 CUP: J89J21000850001 CIG: A036D11802 :

- la documentazione in possesso dell'Ufficio riferibile alle minute di lavoro interno alla Commissione quale elaborazione di diverse e temporanee valutazioni tutte relative alla fase di gara OFFERTA TECNICA dell'appalto.