Mastella: "2,5 milioni per asili nido: agevoleranno occupazione femminile" "Presidio di civiltà, ma finanziamento testimonia capacità di programmazione dell'amministrazione"

“La città di Benevento è beneficiaria di un finanziamento da 2,5 milioni di euro per la costruzione di asili nido. Si tratta della rimodulazione del Miur di fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quest’ulteriore importante risultato è l’evidente testimonianza di una importante capacità di programmazione e dell’attenzione sul versante delle politiche per l’infanzia e la famiglia”, lo spiegano in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato all’Istruzione Marcello Palladino.

“La città ospita già 2 asili nido d’Ambito a Pacevecchia e a via Firenze. Un altro asilo nido, finanziato dal Pnrr, si sta facendo a Capodimonte. Potremo arricchire quest’offerta con un’altra struttura la cui ubicazione decideremo presto, presumibilmente nell’area di Benevento Nord. Gli asili nido sono un presidio di civilità e agevolano l’occupazione femminile. Su questo fondamentale versante Benevento diventerà una città moderna e a misura di famiglia”, concludono il Sindaco e il delegato all'istruzione.