Via libera a proposta di legge promozione del territorio e delle sue eccellenze Il consigliere regionale Mortaruolo: "Eisultato di un lavoro significativo e costruttivo"

“Il Consiglio regionale, nella seduta di oggi, ha dato il via libera alla proposta di legge “Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della regione Campania” che vede come primi firmatari i colleghi Maurizio Petracca e Franco Picarone.

Questo testo è il risultato di un lavoro significativo e costruttivo svolto in Commissione Agricoltura che ha tenuto conto delle esigenze delle aziende, dei Consorzi di tutela e delle organizzazioni di categoria".

Così Erasmo Mortaruolo (PD), Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive della Campania che conclude: "L’obiettivo principale è colmare un vuoto normativo e dotare la nostra regione di uno strumento legislativo che favorisca lo sviluppo dell'enoturismo, valorizzando il comparto vitivinicolo campano.

Un passo importante verso la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche!”.