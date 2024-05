Mastella: "Cordoglio per la scomparsa di cinque operai a Casteldaccia" "Dovere morale proteggere i lavoratori"

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di cinque operai, vittime di un inaccettabile incidente sul lavoro avvenuto ieri a Casteldaccia. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie, agli amici e ai colleghi degli operai, la cui vita è stata spezzata in un contesto dove la sicurezza avrebbe dovuto essere la priorità assoluta. In un'epoca in cui la tecnologia e le normative sulla sicurezza sul lavoro hanno raggiunto livelli avanzati, è inaccettabile che si debba ancora morire lavorando. Questo tragico evento solleva nuovamente interrogativi urgenti sulla realtà delle condizioni di lavoro e sulla necessità di garantire un ambiente sicuro per tutti i lavoratori. Ogni incidente sul lavoro è una ferita per l'intera società e un chiaro segnale che ancora molto deve essere fatto. È essenziale che gli enti preposti, insieme ai datori di lavoro, intensifichino i loro sforzi per l'implementazione e il rispetto delle normative esistenti e considerino ogni possibile misura per evitare che simili tragedie si ripetano. È un dovere morale e legale proteggere la vita e l'integrità fisica dei lavoratori. Come dimostra questa ennesima strage, l’impegno per la sicurezza sul lavoro deve essere rinnovato ogni giorno con azioni concrete e vigilanza costante. È tempo di un cambiamento radicale nell'approccio alla sicurezza lavorativa, perché nessun lavoro vale la vita di una persona. In questo momento di dolore, mi unisco al lutto con le famiglie degli scomparsi e con tutti coloro che lavorano per un futuro in cui la sicurezza sul lavoro non sia solo un obiettivo, ma una realtà garantita”, così Sandra Mastella, candidata alle Elezioni europee con la Lista Stati Uniti d’Europa, Circoscrizione Meridionale.