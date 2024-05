Qualità dell'aria, tavolo a Benevento: "Allo studio azioni multilivello" Rosa: "Dal lavaggio strade alla mobilità sostenibile. Studiamo poi soluzioni per il traffico"

"Sulla qualità dell'aria stiamo studiando una serie di azioni multilivello per rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni del Piano della Regione Campania", lo scrive in una nota l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa che ha coordinato stamane, insieme all'assessore al Traffico Attilio Cappa e alla presidente della Commissione Ambiente Luisa Petrone, un tavolo con Arpac, Asl, Asia e Polizia Municipale.

"Innanzitutto - afferma Rosa - incentiveremo la mobilità sostenibile e alternativa, attraverso il car sharing, la ciclomobilità e la transizione verso l'uso di veicoli a basse emissioni ed elettrici. A maggio inoltre Asia inizierà il lavaggio delle strade con quattro percorsi. Stiamo approntando inoltre il Piano energetico comunale. Abbiamo ricevuto da Arpac la piena collaborazione istituzionale per uno studio mirato sull'impatto del traffico veicolare sulla qualità dell'aria al fine di studiare le migliori soluzioni per decongestionare le zone a maggiore densità di traffico. Attenzione massima sarà rivolta poi dalla prossima stagione invernale agli impianti di riscaldamento che dovranno essere adeguati agli standard ambientali più moderni: su questo è in corso il certosino lavoro di Asia", conclude Rosa.