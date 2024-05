Servizio idrico, opposizione: "Mastelliani non sanno neanche leggere documenti" "Nota regionale è del 3 aprile, revisori scrivono pareri incongruenti il 4 e l'8 aprile"

Tornano a replicare i gruppi di opposizione sulla questione del servizio idrico, dopo la conferenza stampa di ieri e relativa replica dei mastelliani: "Ai capigruppo di maggioranza servirebbe un paio di occhiali o, più semplicemente, basterebbe restare in aula durante il consiglio comunale, anche senza intervenire, ma almeno per ascoltare i consiglieri di opposizione. Capiamo che al momento siano troppo impegnati su questioni sovranazionali, ma prima di intervenire su un argomento così delicato come la gestione della risorsa idrica avrebbero potuto rileggere la fonoregistrazione del consiglio dell’8 aprile scorso.

In quella seduta, infatti, diversi consiglieri di opposizione richiamarono in più passaggi la nota della Regione che, secondo i poco attenti capigruppo di maggioranza sarebbe “successiva alla seduta dell’Assise comunale”.

Niente di più falso, e menomale che a corredare i documenti ci sono le date!

La nota in questione che riprende le bocciature della Corte dei Conti è del 3 aprile, i due pareri dei revisori incongruenti sono del 4 e dell'8 aprile, il Consiglio comunale si è svolto l’8 aprile. Chiediamo al Presidente del Consiglio di pretendere che i consiglieri di maggioranza restino seduti ad ascoltare per evitare dichiarazioni affrettate, che rischiano di essere poco edificanti per l’immagine dell’amministrazione".