Verso il Museo Egizio a Benevento: finanziamento da 2 milioni Mastella e Lombardi : "Grazie al ministro Sangiuliano, ora la Regione faccia la sua parte"

“Il Museo del Sannio, nella città di Benevento, è beneficiario di un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito del Piano strategico ‘Grandi progetti Beni culturali’ del Ministero della Cultura. La strada per il Museo Egizio di Benevento, che sarà uno straordinario attrattore turistico, è sempre più in discesa”, lo scrivono in una nota congiunta il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

“Ringraziamo il ministro Gennaro Sangiuliano per aver mantenuto la promessa che formulò quando a Benevento inauguro l’Hortus conclusus. Ora attendiamo che la Regione faccia la sua parte e che si giunga rapidamente alla Fondazione con Ministero, Regione, Provincia e Comune di Benevento”, concludono Mastella e Lombardi.