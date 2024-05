Ospedale S. Agata, FdI: da Mastella campagna elettorale in momenti istituzionali Il coordinamento provinciale sannita contro il sindaco di Benevento

Il Coordinamento provinciale di FdI Sannio commenta con una nota alla stampa la visita del sindaco Clemente Mastella nella giornata di ieri alla Direttrice Generale dell’ospedale San Pio di Benevento.

“Il sindaco di Benevento Clemente Mastella - si legge nella nota - non può utilizzare i momenti istituzionali per fare campagna elettorale. Nella giornata di ieri, infatti, Mastella si è recato con una delegazione di sindaci, di diverso colore politico, per rappresentare al Direttore generale del San Pio, dott.ssa Morgante, le istanze del territorio. Ebbene, a margine dell’incontro abbiamo letto sulla stampa che invece è stata fatta la solita campagna elettorale, citando addirittura l’autonomia differenziata che nulla c’entra con la questione dell’Ospedale De’ Liguori. Mastella non si è preoccupato di precisare che, nonostante gli apprezzabili sforzi del management del San Pio, la Regione Campania non fa nulla ed è inadempiente.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso - prosegue la nota di FdI - già un mese fa il nostro presidente provinciale aveva annunciato come, grazie al confronto con la dott.ssa Morgante, la chiusura del Pronto Soccorso di Sant’Agata fosse stato per il momento scongiurato. Perché Mastella non chiede alla Regione Campania di attuare il Decreto 41 del 2019, visto che all’interno della maggioranza esprime un assessore con cui adesso NdC si ritrova in lista per le elezioni europee.

Nel consiglio comunale aperto di Sant’Agata de Goti del 15 aprile scorso era stato deciso di organizzare una delegazione di sindaci per chiedere al presidente De Luca un incontro sul tema. Chiediamo, quindi, che si dia esecuzione a quanto deciso in quell’importante consiglio comunale. Tornando alla notizia ed alla foto apparsa sulla stampa crediamo e ci auguriamo che non tutti i sindaci presenti con Mastella condividano tutte le sue dichiarazioni; proprio per questo non si possono utilizzare momenti istiruzionali per fare campagna elettorale’.