Fondazione Museo egizio di Benevento: c'è l'ok della Regione Un passo importante per l'iter che porterà alla nascita dell'istituto culturale

La Regione ha ufficialmente fatto il primo passo per avviare l'iter della Fondazione che consentirà la nascita del Museo Egizio di Benevento. Un progetto importante che necessita di un organismo, appunto la fondazione che vedrà un lavoro istituzionale corale. Al fianco della Provincia e del Comune di Benevento ci saranno infatti Ministero della Cultura e Regione Campania.



"Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mi ha comunicato che è stata approvata dall'Esecutivo regionale la bozza di Statuto per la nascita della Fondazione del Museo Egizio di Benevento", annunciano i il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

'Ringraziamo il Presidente De Luca per la rapida approvazione in Giunta dello Statuto della Fondazione: ha dimostrato una preziosa vicinanza a Benevento e alle sue potenzialità turistiche. Una efficace ed esemplare cooperazione istituzionale tra Ministero della Cultura, Regione, Provincia e Comune ci condurrà alla imminente sottoscrizione dello Statuto della Fondazione del Museo Egizio di Benevento. Questo straordinario risultato porterà benefici considerevoli a Benevento che avrà uno dei Musei egizi più importanti d'Italia e grazie ad un raro patrimonio il più attrattivo del Mezzogiorno continentale", concludono Mastella e Lombardi.