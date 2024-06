Belle arti, Matera (FdI): "Auguri di buon lavoro al nuovo Soprintendente" "Sono certo che potremo confrontarci e lavorare nell'interesse del Sannio"

Desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro a Mariano Nuzzo, nuovo Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Benevento e Caserta".

Così Domenico Matera, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Sannio e senatore della Repubblica.

"Sono certo - prosegue - che potremo confrontarci e lavorare nell'interesse del Sannio. Per questo sarà mia cura, nei prossimi giorni, incontrarlo per affrontare i tanti temi di interesse del territorio".