FdI Sannio a Roma per la Meloni Matera: alle sinistre rispondiamo con una piazza straordinariamente piena

Una folta rappresentanza di Fratelli d'Italia Sannio è stata presente oggi a Roma per il comizio di Giorgia Meloni in Piazza del Popolo. Sono arrivati da diverse parti della provincia di Benevento militanti, iscritti e simpatizzanti sia in pullman che con mezzi propri, circa 80 persone. A guidare il gruppo, ovviamente, il presidente provinciale Sen. Domenico Matera, che a margine ha sottolineato: "Abbiamo organizzato un pullman proprio per dare la possibilità a tutti di presenziare alla manifestazione. Ho riscontrato tanto entusiasmo sul territorio, segno che stiamo lavorando bene nell'interesse del Sannio.

Durante i suoi 62 minuti di intervento - sottolinea il senatore - Giorgia Meloni ha infatti trattato diversi temi: riforme istituzionali, libertà di stampa, dossier internazionali. Inoltre, un passaggio anche su Vincenzo De Luca e sulla necessità di rispettare davvero le donne, regola che dovrebbe valere per tutti e quindi anche per lui. Alle sinistre che ci attaccano - conclude - rispondiamo con una piazza straordinariamente piena'.