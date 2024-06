Cacciano (Pd): "Europee: voto importante, c'è chi vuole Italia e Sud marginali" "Noi sosteniamo Decaro, altri pensano solo ai proprio tornaconti personali"

Appello al voto di Giovanni Cacciano, segretario provinciale del PD: «Domenica 2 Giugno, allorché il PD Sannita ha avuto l'onore di ospitare a Benevento l'amico Antonio Decaro, ho dichiarato che quelle di Sabato e Domenica sono le elezioni continentali più importanti dal 1979, anno in cui per la prima volta è stato eletto il Parlamento Europeo. Lo ribadisco!

C'è fuori dall’Europa chi vorrebbe un Unione fragile e disgregata e chi, assurdamente, dall'interno della stessa cara vecchia Europa gli ammicca.

Così come in Italia, c'è chi auspicherebbe un Sud derelitto ed abbandonato a sé stesso, e chi in maniera inconcepibile da Sud gli ammicca.

E poi c'è chi semplicemente cerca l'ennesimo autobus su cui saltare, badando solo ai propri interessi.

Per questo lo ribadisco: quelle dell'8 e 9 Giugno sono le più importanti elezioni della storia dell’Unione Europea.

Lo sono per il SUD, contro chi lo vuole affondare con l’Autonomia Differenziata, ma lo sono ancor di più per la Libertà e i Diritti di tutti gli esseri umani, per chi rinuncia a curarsi perché non ha i soldi, per la Sanità pubblica accessibile a Tutti, per chi è costretto a vivere nella marginalità o a emigrare, per chi aspira ad un’Europa fondata sull’uguaglianza dei territori, sulla pace giusta, sulla cooperazione, la cittadinanza, la difesa comune e lo stato sociale europeo.

Il PD Sannita non propone agli Elettori faccendieri eternamente occupati in vicende che nulla hanno a che vedere col benessere dei cittadini o i soliti nomi costantemente pescati nel medesimo stato di famiglia.

I Democratici del Sannio chiedono il voto per il Partito Democratico e per chi ha saputo e sa interpretare al meglio la voce del Meridione con la propria faccia laboriosa e pulita.

Un voto perché la voce del Sud sia intesa e compresa in Europa con l’autorevolezza e il prestigio che i nostri territori meritano.

Un appello ai Cittadini del Sannio affinché si rechino alle urne e spronino al voto anche i più distratti.

Esercitiamo il più sacro dei diritti Democratici, andiamo ai seggi e votiamo in forze il Partito Democratico.

Buon voto a Tutte e a Tutti».