Udc: Cesa nomina Antonio Verga commissario provinciale a Benevento "C’è bisogno dell’impegno di tutti per tentare di arginare le derive autoritarie"

Il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ha nominato Antonio Verga commissario provinciale del partito a Benevento. E’ quanto riferisce una nota diffusa dall’Udc. Verga, geologo, attualmente è componente della Commissione geotecnica e sismica dell’Ordine regionale dei geologi della Campania. E’ una personalità molto attiva nel mondo del volontariato (ha presieduto la Pro Loco locale di Benevento fino al 2022) ed è fortemente impegnata sul piano artistico e culturale, essendo stato presidente del Conservatorio statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e tra i fondatori di numerose organizzazioni in campo artistico e musicale come l’ISBES (Istituzione sinfonica di Benevento e del Sannio). “In questo delicato momento storico che stiamo attraversando c’è bisogno dell’impegno civile, sociale e culturale di tutti per tentare di arginare le derive autoritarie che stanno portando nel mondo guerre distruzioni e morti di tanti innocenti, donne, uomini e bambini”, ha affermato il neo commissario provinciale Verga che spiega: “Per questo motivo ho ritenuto in coscienza di non poter opporre un rifiuto a questa precisa chiamata da parte dell’On. Lorenzo Cesa – che qui ringrazio di cuore per la fiducia riposta - nella certezza che questo gravoso onere non potrà che essere svolto con il sostegno dei cittadini che vorranno impegnarsi affinchè nel mondo ritorni la pace, la tranquillità e il bene comune. Riprendiamo così coralmente con l’UDC un cammino comune, per proporre una casa politica a tutti i popolari, i liberali, i moderati, i riformisti italiani e i cittadini che lo vorranno, un impegno comune, per tentare di superare l’attuale sistema politico, sociale ed economico per ristabilire un equilibrio di pace e benessere dei cittadini”,