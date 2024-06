Ospedale San Pio, Rubano: "Basta prese in giro: lunedì protesta a Napoli" "Declassato a punto di primo intervento: significa decretarne la morte. Sanniti ingannati"

"Cittadini sanniti lunedì faremo sentire la nostra voce! Tutti a Napoli per chiedere al Presidente della Regione De Luca di essere ricevuti ed ascoltati. Io stesso vi accompagnerò a Santa Lucia per dissentire dinanzi a questo ennesimo abominio a firma De Luca, con la complicità politica dei suoi alleati sanniti.

Dopo anni di farse e falsi annunci da parte di tutti i protagonisti del centro sinistra sannita, l’ospedale San Pio viene declassato a Punto di primo intervento, senza alcuna reale prospettiva che tradotto vuol dire decretarne la morte.

Questo ulteriore schiaffo al Sannio e alla ragioni dei sanniti è la conseguenza del costante atteggiamento di disinteresse, per la nostra provincia, del Governatore e dei suoi alleati nel Sannio, in particolare dei consiglieri regionali che non hanno trovato, neanche in questa occasione, le ragioni per un slancio di orgoglio a tutela dei legittimi interessi del Sannio.

I due consiglieri regionali del Pd, infatti, avrebbero dovuto chiedere a De Luca l’attuazione del decreto 41/19 o in alternativa non assecondare con il solito atteggiamento passivo i provvedimenti varati in consiglio regionale ed unirsi alla nostra battaglia per la salvaguardia del diritto alla salute.

L’alleato a corrente alternata, Mastella, avrebbe dovuto chiedere con determinazione l’attuazione di quel decreto, unica soluzione capace di decongestionare il pronto soccorso dell’ospedale San Pio, e quindi porsi anche in antitesi al governatore per le ragioni del Sannio. Mastella nel solco del tatticismo estremo lo ha chiesto, in qualche circostanza, solo formalmente e con timidezza per crearsi alibi con i sanniti che richiamavano la sua attenzione. Una richiesta,la sua, obbligata e fragile, con l’obiettivo unico di salvaguardare il suo rapporto personale con De Luca chiedendo invece con veemenza posti di potere in giunta a favore probabilmente della consorte fresca di recente candidatura alle europee priva di successo con Renzi che guida una formazione politica facente parte della maggioranza a sostegno di De Luca. E’ chiaro ormai che Mastella pone la tutela della salute dei sanniti in subalternità alle immutate ambizioni di potere rispetto alla giunta regionale ultima spiaggia per tentare un galleggiamento nelle stanze dei bottoni. Un tentativo che non avrà successo.



Siamo stanchi di tutto il teatrino andato in scena fino ad oggi , in inutili incontri istituzionali e contraddittorie dichiarazioni circa la problematica inerente agli ospedali San Pio/ Sant’Agata dei Goti. Avete ingannato i sanniti nessuno più ha timore a dirlo! Andiamo tutti a Napoli non certo con i toni irriguardosi che ebbe De Luca nei confronti del Governo Meloni quando, diede prova all’Italia del suo senso delle istituzioni rilasciando dichiarazioni squallide all’indirizzo del Premier Meloni durante una manifestazione a Roma con una delegazione di Sindaci campani per avanzare richieste sui fondi Fsc. Il tema “crisi ospedaliera” non è stato da me sollevato in campagna elettorale per rispetto dei cittadini e per evitare strumentalizzazioni politiche. Non mi interesava guadagnare un voto in più sporcando una battaglia che non può e non deve avere colori politici. Chi davvero si vuole schierare a difesa della salute dei cittadini , lo faccia apertamente senza infingimenti e al di là delle appartenenze politiche. Per noi esiste solo la salute dei sanniti. Insieme uniti con un unica voce" così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano.