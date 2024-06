De Longis (Pd): "Asl mi ha rassicurato su Uccp e guardia medica a San Giorgio" Il consigliere: "Arriveranno altri medici e saranno garantiti turni festivi e notturni"

Raffaele De Longis, consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico interviene per annunciare novità sul fronte sanitario a San Giorgio del Sannio: “Dopo una costante interlocuzione con la dirigenza Asl di Benevento in merito a questioni che mi sono state più volte segnalate da colleghi medici e da cittadini dell' area del Medio Calore, relative all'organizzazione della sanità locale e in particolare, per quanto attiene all'Unità di Cure Primarie di San Giorgio del Sannio, ho ricevuto rassicurazioni sul funzionamento della struttura e sulla sua piena operatività anche grazie a nuovi ingressi di medici di medicina generale che ci saranno nel mese di luglio garantendo dunque piena assistenza ai cittadini.

Nel merito dovrebbero esserci 4 ingressi nel distretto di San Giorgio del Sannio, di cui 2 medici con obbligo di studio nella cittadina del Medio Calore, in più il distretto è al lavoro per permettere gli ingressi nell'Uccp di due medici che attualmente ne hanno fatto richiesta.

Rassicurazioni ci sono state anche in merito alla sede di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) nella città di San Giorgio del Sannio all' interno dell' Uccp, dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e durante le ore sia diurne che notturne nei giorni festivi. SI potrà così non solo garantire ma anche migliorare l’assistenza medica ai cittadini anche nei turni notturni e nei giorni festivi rafforzando dunque le attività dell'Uccp.

Dati positivi per puntare su quella sanità territoriale oggi fondamentale nel Sannio sia per garantire assistenza a tutti i cittadini sai per sgravare il sistema ospedaliero".