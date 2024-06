Cacciano (Pd): "Autonomia? Se ne ricordino Rubano e Matera che l'hanno votata" "I parlamentari del sud hanno fatto da utili idioti all'antico sogno della Lega Nord"

Il segretario provinciale Pd, Giovanni Cacciano commenta l'ok all'Autonomia differenziata:

“Con il favore delle tenebre, la Camera ha varato la Legge sull’Autonomia Differenziata, la nuova porcata del senatore leghista Calderoli. Frutto di un ignobile scambio tra i partiti di maggioranza che ha visto la Lega incassare lo ‘spacca Italia’, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia sono prossimi a riscuotere i voti necessari per il Premierato e la Riforma della Giustizia.

L’Italia Unita fu una conquista storica di veri patrioti, i sedicenti tali l’hanno distrutta consegnando nelle mani di Salvini lo scalpo del Meridione.

L’amarezza è il voto favorevole di quasi tutti i parlamentari di centro destra eletti al Sud, novelli ‘utili idioti’ al servizio dell’antico sogno della Lega Nord. Non fanno purtroppo eccezione i due Sanniti, sen. Matera ed on. Rubano, anch'essi favorevoli e votanti.

Parafrasando il divin poeta, «più che la vergogna, poté la conservazione dello scranno». Ahi serva Italia!”