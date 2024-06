Caporaso: "Ospedale: Sarò anche io a Napoli con Rubano per protestare" "E' una battaglia giusta: vanno evitati provvedimenti che penalizzano le nostre comunità"

“Parteciperò anche io all’iniziativa messa in campo dall’on. Francesco Rubano alla quale parteciperà anche il Movimento Civico per l’Ospedale presso la sede della Regione Campania a Napoli”.

Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso il quale ha già confermato l’adesione in quanto, ha affermato “al di là di ogni schieramento politico si tratta di una battaglia giusta e necessaria per garantire l’esistenza, il pieno funzionamento e quindi l’efficienza di un presidio fondamentale per il nostro territorio come quello dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti. Dopo anni di grandi sacrifici, soprattutto da parte nostra delle aree interne, con tagli alla sanità che hanno ridotto notevolmente i nostri livelli di assistenza, dobbiamo evitare assolutamente ulteriori provvedimenti che penalizzano le nostre comunità”.

Sindaci e cittadini si ritroveranno lunedì 24 giugno prossimo davanti a Palazzo Santa Lucia chiedendo al presidente Vincenzo De Luca di essere ascoltati. “Ringrazio l’on. Rubano e tutti coloro che vorranno partecipare insieme a noi per far sentire la nostra voce e difendere i nostri diritti”.