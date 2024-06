Rubano: auguri per i 250 anni della Guardia di Finanza "Con coraggio e professionalità servono il paese"



“I miei migliori auguri alla Guardia di Finanza, che da 250 anni svolge un ruolo cruciale nella lotta contro le frodi fiscali, il contrabbando, il riciclaggio di denaro e tutte le forme di criminalità economica e finanziaria. Con grande impegno e dedizione, ha saputo proteggere il territorio garantendo la nostra sicurezza economica. Ringrazio tutti gli uomini e le donne che hanno servito e continuano a servire con onore il Paese: il loro coraggio, la loro professionalità e il loro spirito di sacrificio sono un esempio per tutti noi”.

Così in una nota il deputato Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari e membro della commissione Finanze di Montecitorio.