Depotenziamento pronto soccorso. Il Pd chiede Consiglio comunale urgente L'ira dei consiglieri di opposizione che chiedono immediate azioni

"Attendiamo di conoscere con la urgenza del caso e nel modo che riterrete più opportuno, quali azioni abbiate programmato in merito" alla vicenda della chiusura anticipata del pronto soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti. A chiederlo è il gruppo Pd al Comune con una missiva firmata da Renato Lombardi, Ciannetta Fusco, Nicoletta Vene, Luciano Iannotta e Carmine Valentino.

“La programmata chiusura del Pronto Soccorso, così come più volte ribadito dal Sindaco Riccio in varie occasioni, è fatto gravee e senza precedenti: la lotta e la battaglia deve essere decisa e convinta, senza fare sconti a nessuno, non possiamo “non avendo più nulla da perdere” restare inermi come ricordato dalla S.V., dobbiamo passare anche a forme estreme di rimostranze, al momento non ancora avvenute.

Chiediamo con urgenza la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico aperto al fine rendere edotti tutti su quanto accaduto e sta accadendo, Consiglio Comunale da rendersi operativo in modo permanente, occupando noi stessi l’Aula Consiliare in modo stabile, fisicamente: la gravità di quanto accaduto lo giustificherebbe.

Riteniamo fondamentale che ogni ulteriore iniziativa e/o protesta o proposta vada sempre coordinata e guidata dalla Civica Amministrazione, dal Sindaco in primis nella sua qualità, con tutti a suo fianco: così come anche bisogna stimolare l’attenzione dei media su di un fatto così grave!

Il silenzio operoso e rispettoso, istituzionale, come ci avete spesso ricordato in questi anni, non ha dato frutti, anzi: il passaggio successivo lo avete già annunciato Voi, pratichiamolo. Restiamo in attesa di riscontro, permanendo nelle forme di protesta già attivate".