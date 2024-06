Giovedì 27 giugno si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale Tra i punti all'ordine del giorno approvazione Piano economico e finanziario e delle tariffe Tari

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per giovedì 27 giugno alle ore 10 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione Piano economico e finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2024.

ratifica delibera di Giunta Comunale n. 165 del 4.5.2024. "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex articolo 175 comma 4 del TUEL 267/2000.

Patto Territoriale della Provincia di Benevento S.C.A.R.L. Determinazioni.

riconoscimento n. 5 debiti fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs 267/2000.