Fico da Benevento: ora il referendum contro l'autonomia L'esponente del Movimento Cinque Stelle al dibattito promosso dall'Unione sindacale di base

Si mobilitano i sindacati contro l'autonomia differenziata sostenendo un referendum abrogativo per la legge appena approvata.

E dunque presso l’Agriturismo “La Vecchia Torre”, l'USB, Unione Sindacale di Base a Benevento ha promosso il dibattito pubblico “Tra Economia di Guerra, Autonomia Differenzia e Intelligenza Artificiale”.

Salari, sanità e pensioni i temi caldi su cui si è dipanato l'incontro che ha contato sulla presenza dell’ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle con Giovanni Venditti (Esecutivo USB Benevento), Maria Pia Zanni (USB Pubblico Impiego), Francesco Caruso (USB Lavoro Agricolo), Massimo Briguori (USB Pensionati) e Guido Lutrario, dell’Esecutivo Nazionale USB.

“E' tempo di continuare a combattere e raccogliere le firme, in più vanno presentati assolutamente anche i ricorsi delle Regioni” così Fico sull'autonomia differenziata e prosegue “l'autonomia differenziata ammazza di fatto la nostra Repubblica ma, di fatto, uccide prima di tutto il Sud. E' un attacco contro il Sud tant'è che, in maniera farlocca, anche Occhiuto presidente della Regione Calabria alla fine si è ritirato dall'autonomia quando fino a poco tempo fa la sposava. Inoltre oggi sappiamo che ci sono enormi contraddizioni anche in maggioranza sul tema che secondo Zaia è una sfida. Non è così: è una sfida truccata”.

Più strettamente sulle elezioni e sul destino del Movimento Cinque Stelle aggiunge “Felici dei ballottaggi e dei sindaci che si oppongono all'Autonomia e a questa destra. Per quel che riguarda il Movimento dobbiamo andare avanti e costruire, lavorare e capire quello che oggi c'è da fare. Una sconfitta deve essere una nuova opportunità politica”.