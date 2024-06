"Da De Luca uno schiaffo al Sannio e al diritto alla salute dei sanniti" Emergenza ospedaliera a Sant'Agata, l'ira di Fuschini e Iachetta (FI)

"Oltre 13 sindaci, due Consiglieri provinciali, un Consigliere regionale. Questi eravamo ieri mattina, assieme all'onorevole Francesco Maria Rubano, per sostenere la lotta per il diritto alla salute del Sannio a seguito dell'ennesimo schiaffo ricevuto dalla provincia di Benevento dal Governatore Vincenzo De Luca. La presenza sotto palazzo Santa Lucia ha visto anche molti cittadini venuti con due pullman dalla valle Telesina e Caudina". Non si placano le polemiche dopo il presidio di ieri dinanzi alla sede della Regione per incontrare il presidente De Luca per affrontare la questione dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti.

Ad intervenire i consiglieri provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini ed Anna Iachetta: "Siamo però certi che molti altri sindaci e rappresentanti delle istituzioni vorranno combattere assieme a noi questa battaglia di civiltà per i nostri concittadini, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Dopotutto a fronte del diniego di De Luca a riceverci non c'è da stare tranquilli ovvero, siamo oltremodo amareggiati per come il Governatore della Campania ha snobbato la presenza di tante istituzioni.

Da Consiglieri provinciali non possiamo che stigmatizzare questo grave atto di scorrettezza istituzionale che offende oltremodo i cittadini venuti dal Sannio e il lavoro del comitato per la salute di Sant'agata dei Goti a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti".