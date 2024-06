Malies, l'opposizione scrive ancora a De Pierro: "Che esito ha dato controllo?" "Si comunichi immediatamente l'esito del procedimento"

I consiglieri comunali dell'opposizione di Benevento tornano sulla questione Malies, con una nota inviata all'assessore alla Trasparenza e Vicesindaco, Francesco De Pierro, in merito alla gara d'appalto: "Abbiamo appreso, solo in virtù di indiscrezioni trapelate sugli organi di informazione, che si sarebbe concluso il controllo successivo di regolarità amministrativa sulla questione Malies. Come è noto tale controllo è stato attivato esclusivamente a seguito di formale istanza dei sottoscritti consiglieri comunali, per cui, nel rispetto dei più elementari canoni di correttezza e trasparenza, a cui riteniamo che l' amministrazione Comunale non possa assolutamente sottrarsi, chiediamo la immediata comunicazione degli esiti del procedimento e del conseguente provvedimento del Segretario Generale".