Ospedale Sant'Agata, Mastella chiama De Luca. Incontro ai primi di luglio "Conversazione costruttiva: chiederò di partecipare all'incontro a comitati e sindaci"

Sulle vicende riguardanti il Pronto soccorso e la struttura ospedaliera di Sant'Agata de'Goti stamane il sindaco di Benevento e presidente dell'Assemblea dei Sindaci Clemente Mastella ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

"E' stata una conversazione costruttiva, seguita alla lettera che ho inviato al presidente venerdì scorso e in cui denunciando la grave lesione al diritto alla salute rappresentata dalla chiusura notturna del Pronto soccorso. Avevo poi sollecitato ad evitare eccessi populistici, per l'oggettiva e innegabile complessità del problema rappresentato dalla carenza strutturale di personale medico nei reparti d'emergenza. Stamane abbiamo programmato un incontro in Regione, cui parteciperò insieme al Comitato di rappresentanza dei Sindaci Asl Benevento, che si svolgerà nella prima decade di luglio. Affronteremo, con il metodo della condivisione intelligente ed evitando furori demagogici inefficaci, i problemi dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti e condivideremo soluzioni strutturali ad una vicenda che merita risposte concrete, scevre da inutili speculazioni politiche", afferma Clemente Mastella.