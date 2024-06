Mastella: "Le grandi religioni devono lavorare per la pace" "Il povero Papa si sforza con grande difficoltà"

"Oggi c'e' bisogno che le grandi religioni lavorino per la pace". Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento alla presentazione del libro 'Il racconto di un'amicizia. Dialogo tra papa Francesco e il pastore Giovanni Traettino' di Alessandro Iovino "Il povero Papa si sforza con grande difficolta': e' andato finanche al G7 a testimoniare la sua presenza e a incitare i capi dei governi delle potenze piu' grandi del mondo a dire 'fate qualcosa, gesti di disponibilità per la pace'. Ma purtroppo fino ad ora e' rimasto inascoltato". Nel fare riferimento al conflitto in Medio Oriente, Mastella ha aggiunto: "Spero che gesti come questi del Papa e il modo di dialogare col mondo evangelico, siano un motivo di esemplare testimonianza per tutte le altre religioni del mond