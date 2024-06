Il Segretario provinciale del Pd, Cacciano firma referendum proposto dalla Cgil "In caso di infortunio sul lavoro estendere la responsabilità all’impresa appaltante"

“Ho firmato in maniera convinta l'iniziativa popolare della Cgil che mira ad abrogare le norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro, di estendere le responsabilità all’impresa appaltante”.

Così in una nota il Segretario provinciale del Partito democratico di Benevento, Giovanni Cacciano che spiega: “Ho firmato perché i numeri degli infortuni sul lavoro sono semplicemente inaccettabili e c'è bisogno di incidere concretamente sulla sicurezza.

Come? Rendendo più sicuro il lavoro anche nel sistema degli appalti.

Per questo, l'obiettivo è cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti, nell'appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice e del lavoratore.

I committenti devono selezionare appaltatori adeguati, solidi e seri superando la crudele logica che mira al solo abbattimento dei costi.

Cancellando l'articolo 25 del decreto legislativo 81/2008 – ha rimarcato Cacciano - se l'appaltatore o il sub appaltatore non è in grado di risarcire il lavoratore, sarà il committente a doverne rispondere, così Tutti avranno cura di selezionare imprese sufficientemente responsabili. Un passo di buon senso perché non si può risparmiare sulla sicurezza mettendo a repentaglio l'incolumità e spesso la vita stessa di lavoratrici e lavoratori”