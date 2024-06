Ospedale S. Agata, Rubano: emergenza sanità e De Luca parla solo con chi vuole Il deputato azzurro: scandalizzato dal modus operandi del Governatore

Nel Sannio resta centrale la questione sanità, in particolare lo stop al servizio notturno del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti, Sant'Alfonso Maria dei Liguori.

E resta accesa anche la polemica.

Nella sua diretta social settimanale, il Governatore Vincenzo De Luca aveva riservato una stoccata al deputato di Forza Italia Rubano accusandolo di fare demagogia. Il riferimento chiaro è all'iniziativa promossa da Rubano con i pullman organizzati per protestare presso la sede della Regione con sindaci del territorio e cittadini.

Dal parlamentare azzurro, però, la risposta arriva a stretto giro: "De Luca continua a dimostrare una grande mancanza di sensibilità verso il territorio. Occorre autorevolezza, capacità di interlocuzione con tutte le istituzioni, al di là del perimetro politico. A lui, invece, interessa solo avere a che fare, qualche volta, nel tentativo di ridimensionare il grido di dolore che arriva dal Sannio e dai rappresentanti istituzionali, solo con qualcuno, come ho appreso leggendo la recente dichiarazione di Mastella”.

Il sindaco di Benevento, infatti, nei giorni scorsi aveva reso nota una conversazione con il presidente De Luca sul tema e annunciato, per la prima decade di luglio un incontro in Regione.

“Era indispensabile – rimarca Rubano – evitare di colorare politicamente la vicenda. Sono scandalizzato per questo modus operandi. Intanto si contano i morti e anche nel pronto soccorso di Benevento il personale non riesce a gestire l'emergenza”.