Più poliziotti e carabinieri nel Sannio: Matera ringrazia i Ministri Il senatore di Fratelli d'Italia: la sicurezza è una priorità

"Il tema della sicurezza rappresenta una delle priorità del Governo Meloni. In questi giorni migliaia di nuove unità di personale stanno entrando in servizio in tutta Italia negli organici delle varie Forze dell'Ordine potenziandoli anche al netto dei fisiologici pensionamenti". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera "Dieci nuove figure arriveranno a potenziare anche la Questura di Benevento e ulteriori giungeranno a rafforzare il Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento per essere quindi destinate anche al territorio della provincia. Ringrazio i Ministeri competenti Matteo Piantedosi e Guido Crosetto per la attenzione che i medesimi pongono rispetto alle istanze del Meridione, della Campania e, non ultimo, del territorio sannita. Siamo certamente felici del fatto che il potenziamento degli organici andrà a rafforzare il sentimento dei cittadini circa la presenza e la prossimità dello Stato. Alle Forze dell'Ordine rinnovo, per il resto - conclude il Senatore Matera - pensieri di gratitudine per l'impegno che viene profuso quotidianamente nel garantire la legalità".