Benevento, Evacuo sul derby con la Cavese: "Tre punti molto pesanti" L'ex attaccante giallorosso ha assistito al match del Simonetta Lamberti

Felice Evacuo era presente al Simonetta Lamberti per assistere al derby tra Cavese e Benevento. Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex attaccante giallorosso si è espresso così: “Il Benevento non ha giocato un'ottima partita, ma credo che abbia portato a casa una vittoria fondamentale per il morale e per il momento, considerato il pareggio della Salernitana con il Trapani. Alla fine ciò che conta sono i tre punti, anche perché in altre circostanze il Benevento ha giocato bene senza vincere, come contro il Sorrento. Ho visto una squadra con una grande tenuta, sia mentale che fisica. Nell'economia del campionato sono tre punti che avranno grande importanza. La partenza dal basso? A me non è mai piaciuta, ma gli allenatori cercano questo tipo di manovra. Siamo un po' attaccati alle statistiche, abbiamo cercato di robotizzare un po' il calcio. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere allenato da Italiano al Trapani e facevamo l'80% del possesso palla, quindi se attuato bene può essere fondamentale. L'importante, comunque, è vincere anche le partite sporche per ottenere la promozione”.

Evacuo sul reparto avanzato del Benevento

“Salvemini è uno dei migliori attaccanti della categoria, credo che possa fare tutti i ruoli del reparto avanzato. Tumminello per me è una seconda punta, è un calciatore tecnico un po' come Castaldo che potrebbe giocare con un altro attaccante. Mignani attacca bene la profondità, forse per caratteristiche è meno adatto al gioco della squadra ma può fare sicuramente bene”.

Evacuo commenta la stagione di Saio

“Saio ha un'ottima cultura del lavoro, non avevo dubbi del suo rendimento. Il suo rendimento è favorito anche da calciatori di esperienza in rosa come Maita e Scognamillo che gli permettono di crescere bene”.

Evacuo sulla lotta alla promozione diretta

“Il Catania sta facendo grandi cose, è una squadra concreta che somiglia tantissimo al proprio allenatore. Toscano è pragmatico, riesce a fare un calcio molto concreto. Il Catania ha grandi possibilità di vincere. La Salernitana è in una fase di appannamento. Sono convinto che questo campionato si giocherà fino alla fine. Anche il Cosenza ha una rosa molto attrezzata per la categoria”.