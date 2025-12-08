Benevento, Simonetti: "La promozione diretta? Si deciderà tutto alla fine" Il centrocampista giallorosso è stato ospite di Ottogol: "A Cava una prova di forza"

È un momento positivo per Pierluigi Simonetti che è stato l'autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere il difficile derby con la Cavese. Il centrocampista giallorosso è rientrato da un lungo infortunio e si candida a essere sempre più protagonista agli ordini di Floro Flores. A poche ore dal fischio finale del match del Simonetta Lamberti, Simonetti è stato ospite di Ottogol e ha parlato così di quanto successo contro i metelliani: “È stata sicuramente una prova di qualità, contro una Cavese che ha fatto un'ottima partita. L'abbiamo preparata con la consapevolezza che sarebbe stata una sfida sporca, che si sarebbe giocato di meno e che avremmo dovuto essere pazienti. Contro il Benevento, qualsiasi squadra cerca di fare la partita della vita e da parte nostra doveva esserci maggiore cattiveria, penso che siamo riusciti a mettercela”.

Simonetti su Floro Flores

“Floro Flores è arrivato in una situazione di classifica favorevole. È stato bravo ad ambientarsi subito, capisce determinate dinamiche grazie al suo passato da calciatore. Ciha preso bene sia con la testa che nel modo di giocare, toccando dei tasti giusti per farci fare qualcosa di bello. Il gruppo deve avere una importanza primaria. Chi subentra dà sempre un contributo importante, per noi è fondamentale. Non possiamo sbagliare su questo. Il mister ha avuto un grande impatto”.

Il rendimento in trasferta

“A Cava non ci sono state difficoltà vere e proprie. Cerchiamo sempre di fare la nostra partita, è chiaro che non potevamo avere il dominio del gioco per novanta minuti contro una squadra che ha raccolto meno di quanto merita. Questo discorso delle prestazioni in trasferta è dovuto più a un alone esterno che a noi non ci condiziona”.

Il ruolo di Simonetti e la lotta per la promozione

“Sono arrivato qui come mezzala, ma è l'unico ruolo che per necessità ho fatto di meno. Per adesso, non mi prefisso un ruolo, voglio solo dare una mano alla squadra. Credo che sia la cosa migliore. La lotta per la promozione diretta? Penso che il campionato si deciderà alla fine. Non pensiamo molto agli altri, ma per me è un torneo equilibrato e di un livello alto”.